Овечкин получил повреждение в игре против «Айлендерс»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил травму в концовке третьего периода матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:0 Б).

Как сообщает главный тренер столичной команды Питер Лавиолетт, 35-летний россиянин не смог продолжить игру и до конца встреча оставался на скамейке запасных.

– Я даже не знаю, в чем дело. Просто знаю, что в это время он был недоступен, – приводит слова тренера NBC Sports.

Отметим, что в сегодняшней игре Овечкин провел на льду 17 минут 18 секунд, нанеся четыре броска в створ. В нынешнем сезоне российский форвард принял участие в 43 матчах, забросил 24 шайбы и сделал 18 ассистов.

«Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 64 очка. 25 апреля «Кэпиталз» вновь сыграют против «Айлендерс».