Александр Кожевников: Думаю, что сборная России сможет обойтись без Панарина на чемпионате мира

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал появившуюся новость о том, что форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин пропустит чемпионат мира-2021 в Латвии.

Отметим, что сам 29-летний россиянин не планирует выступать за национальную команду по причине усталости после сложного сезона в НХЛ, а также ситуации, сложившейся вокруг него после скандальных высказываний отечественного тренера Андрея Назарова.

– Жалко, конечно, если он не сможет участвовать. Он игрок-то классный, но решение не ехать – его личное дело. Никто не знает, что там за проблема, он же не дает никакой информации. Но думаю, что сборная может и без него обойтись. Причем здесь его политические высказывания? Он, как и каждый человек, имеет право на свое личное мнение. Просто Панарин не хочет играть за сборную, устал. Он сейчас независимый человек, – цитирует Кожевникова Sport24.

В нынешнем сезоне Панарин принял участие в 36 матчах, забросил 17 шайб и отдал 36 ассистов.

Чемпионат мира в Риге пройдет с 21 мая по 6 июня.