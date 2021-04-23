Роднина – об отказе Панарина играть на ЧМ: Это его решение и он за него отвечает

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина отреагировала на отказ нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина принимать участие в чемпионате мира 2021 года.
— Что значит, правильно ли это? Это его решение! У нас огромное количество ученых, которые работают в других странах и получают другое гражданство. У нас достаточно артистов, которые живут по всему миру. Почему вы так предъявляете только спортсменам? Это его решение и он за него отвечает. Правильно или не правильно — это он сам скоро поймет, — передает слова Родниной «СЭ».
В текущем сезоне россиянин провел 36 матчей и набрал 53 очка (17+36).
источник: «Спорт-Экспресс»