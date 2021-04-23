Генменеджер «Ак Барса» Якубов оценил выступление команды в сезоне КХЛ 2020/21 годов

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов подвел итоги прошедшего сезона для казанского клуба.

— Была поставлена задача − Кубок Гагарина, мы все к этому стремились. Играли в финале конференции. Сожалеем, что не попали в финал, хотя были все шансы. Поэтому то, что заняли первое место на «Востоке» − это хороший показатель, хороший результат. То, что команда, ребята сражались в плей-офф – этого тоже не отнять, нельзя кинуть камень в наш огород. Считаю, что сезон со знаком плюс, — приводит слова Якубова официальный сайт команды.

В финале Кубка Гагарина ЦСКА вчера повел в серии с «Авангардом» со счетом 2-1, обыграв в Балашихе омскую команду с таким же результатом.

Добавим, что «Ак Барс» является трехкратным обладателем Кубка Гагарина.