Светлана Журова: Если Панарин необходим сборной России, его надо вызывать

Олимпийская чемпионка Светлана Журова не считает, что нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин не нужен сборной Россиии из-за того, что он критикует власть страны.

По мнению депутата Государственной думы только игроки и тренеры национальной команды должны решать этот вопрос.

«Главное, как к высказываниям Панарина относятся другие ребята в команде. Им с ним играть. Если они скажут, он нам нужен как игрок и он не заменим, какие вопросы? Мнение человек, конечно, может высказывать. Это никак не влияет, дадут ему медаль или звание или не дадут», - приводит слова Журовой «Матч ТВ».

Напомним, что по информации СМИ Панарин сам отказался участвовать в чемпионате мира 2021 года, который пройдет в Риге. В текущем сезоне регулярного сезона НХЛ нападающий набрал 53 очка (17+36) в 36 играх.