Кирилл Петров: Квартальнов сильно изменился, стал более спокойным на людях. Это хорошо

«Не скажу, что серия с «Авангардом» чем-то отличалась от остальных. Все решалось на последних минутах. Все игры были кость в кость. Где-то им подфартило, где-то мы не дотерпели.

В «Ак Барсе» нет четкого разделения на порядковые звенья. Мы, формально третье звено, часто выходили и первым и вторым. Нам всегда ставили задачу играть против первых двух звеньев соперника.

У нас есть отличное молодежное звено: Воронков - Сафонов - Галимов. Все нормальные, не зазвездившиеся ребята, все прекрасно понимают.

Данис Зарипов - наш лидер и на льду, и в раздевалке. Человек с большой буквы. Надеюсь, он залечит все свои болячки, и мы еще сыграем вместе.

Что касается Дмитрия Квартальнова, то он сильно изменился, стал более спокойным на людях. Это хорошо. Он совсем не такой строгий, каким его преподносят. Конечно, может и наорать, и на меня, в том числе, но все по делу», - приводит слова Петрова Sport24.ru.