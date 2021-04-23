Третьяк подтвердил, что Панарин не будет участвовать в чемпионате мира в Риге

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк назвал причину, по которой нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин пропустит чемпионат мира в Риге.

— Был предварительный разговор с Панариным, потому что регулярный чемпионат НХЛ еще продолжается. И мы желаем удачи всем нашим ребятам. Все-таки «Нью-Йорк Рейнджерс» имеет шансы попасть в плей-офф. Пусть играют в своих клубах и бьются за Кубок Стэнли. Насколько я знаю, Панарин сказал, что был тяжелый чемпионат НХЛ, и что ему опять в пузыре жить будет сложно. По моим данным, связано с этим. А больше я ничего не могу добавить, — приводит слова Третьяка телеканал «Матч ТВ».

Добавим, что чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.