Чинахов может перейти в «Коламбус»

Как сообщает «РБК-Спорт», хоккеист заключит с американским клубом трехлетний контракт.

В «Авангарде» отметили, что действующий контракт Чинахова с омичами истекает 30 апреля, поэтому до наступления этой даты заключение игроком какого-либо соглашения с другими клубами КХЛ или НХЛ невозможно.

В минувшем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ Егор Чинахов провел 32 матча, набрав в них 17 (10+7) очков.

В плей-офф Кубка Гагарина форвард принял участие в 19 матчах, забросив пять шайб и отдав две результативных передачи.