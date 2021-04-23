Тренер «Оттавы» - об игре Зайцева: Никита был лучшим в матче с «Ванкувером»

«Зайцев показал исключительную игру. Он вставал на пути соперника, быстро играл с шайбой, отлично действовал в меньшинстве и помог нам довести матч до победы. Игра Никиты не получает высоких оценок за набранные очки и сделанные передачи, но если заново посмотреть матч, то можно увидеть, что сегодня он был нашим лучшим защитником», — приводит слова тренера русскоязычная версия сайта НХЛ.

Зайцев провел на льду 22 минуты 30 секунд. 29-летний россиянин отдал голевую передачу и завершил матч с «Ванкувером» при показателе полезности »+1».

«Оттава» занимает седьмое, последнее место в Северном дивизионе.