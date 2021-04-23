Малкин тренировался с «Питтсбургом» в бесконтактном джерси

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин продолжает восстанавливаться после травмы.

Как сообщает журналист Мишель Кречиоло в своем твиттере, сегодня 34-летний хоккеист вышел на тренировку команды в бесконтактном джерси. Цвет такой формы означает, что к форварду нельзя применять какие-либо силовые приемы. В такой же джерси вышел нападающий Фредерик Годро.

Малкин последний матч провел 17 марта. Во встрече с «Бостоном» он попал под силовой прием и покинул площадку.

В текущем сезоне российский форвард провел 29 игр, в которых набрал 24 (8+16) очка.