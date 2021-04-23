Россия обыграла Белоруссию в матче Еврочелленджа

В составе российской сборной отличились Владислав Каменев, Илья Сафонов, Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов и Егор Коршков, оформивший дубль.

Гости ответили шайбами Франсиса Паре, Дмитрия Коробова и Германа Нестерова.

Стоит отметить, что все свои голы российская команда забила во втором периоде, причем вторая и третья шайбы были заброшены с интервалом в 30 секунд.

Дважды хозяева реализовывали численное большинство: Антон Бурдасов и Егор Коршков заставили капитулировать голкипера белорусов Дэнни Тейлора с разницей в 18 секунд и отправили его на скамейку. Сменивший Тейлора в воротах Константин Шостак остался «сухим».

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