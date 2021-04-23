«Динамо» завоевало Кубок Харламова, обыграв «Локо» в пяти матчах финальной серии

Московское «Динамо» дома победило в пятом матче финала Кубка Харламова ярославский «Локо» со счетом 7:5.
Таким образом, «бело-голубые» выиграли решающую серию (4-1) и впервые стали чемпионами МХЛ.
Отметим, что «Динамо» вело по ходу встречи 5:1.
В составе хозяев площадки отличились Иван Дидковский, Максим Махрин, Дмитрий Злодеев, Владислав Михайлов, Александр Кисаков, Дмитрий Рашевский и Андрей Прибыльский.
У «железнодорожников» шайбы забрасывали Даниил Тесанов (хет-трик), Роман Бычков, Павел Тютнев.