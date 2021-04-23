В Ярославле вандалы подожгли могилу одного из погибших в авиакатастрофе хоккеистов «Локомотива»

Как сообщают «Ярновости», клуб обратился в Департамент территориальной безопасности мэрии Ярославля после жалобы родственников погибшего.

«Мы просмотрели записи и обнаружили, что акт вандализма на самом деле имел место. Неизвестные лица попали в объективы камер, и мы передали съемку в УМВД России по Ярославской области. Полиция сработала очень оперативно, подозреваемых сейчас разыскивают, чтобы привлечь к ответственности», — приводит издание слова заместителя директора Департамента Андрея Овчинникова.

Напомним, 7 сентября 2011 года в авиакатастрофе, случившейся во время вылета ярославского «Локомотива» на матч КХЛ против минского «Динамо», погибли 37 игроков и членов тренерского штаба команды, а также семь членов экипажа.