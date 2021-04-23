Бердин вызван в «Виннипег» из фарм-клуба

Российский голкипер «Виннипег Джетс» Михаил Бердин может дебютировать за клуб НХЛ в ближайших матчах.

По информации на официальной странице «Джетс» в твиттере, 23-летний вратарь вызван в «команду такси» из фарм-клуба — «Манитобы Мус».

Бердин попал в список игроков, которые вместе с «Виннипегом» отправились на выездную серию. Россинин может быть включен в заявку на матч, если кто-то из голкиперов не сможет участвовать в игре.

В начале текущего сезона Бердин выступал за СКА. Михаил провел в КХЛ 14 матчей, отражая 91,2 процента бросков.