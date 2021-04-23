Вадим Жеренко признан MVP плей-офф Кубка Харламова

Вратарь молодежного хоккейного клуба «Динамо» (Москва) Вадим Жеренко признан самым ценным игроком плей-офф Кубка Харламова, сообщает официальный твиттер МХЛ.
Голкипер провел 13 матчей, в которых одержал 12 побед с 93,9 процента отраженных бросков и коэффициентом надежности 1,56.
Напомним, МХК «Динамо» в пятом матче финальной серии Кубка Харламова обыграло ярославский «Локо» со счетом 7:5 и завоевало трофей.
13 матчей - 12 побед 🔥 Голкипер «Динамо» Вадим Жеренко - MVP этого плей-офф!#ЛигаСильных pic.twitter.com/8wSnfnnPTO— Молодежная Хоккейная Лига (@MHL_rus) April 23, 2021