Агент Анисимова: Артем ищет варианты трудоустройства в НХЛ

Российский нападающий «Оттавы Сенаторз» Артем Анисимов намерен продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге.
«Артем сфокусирован только на продолжении карьеры в НХЛ», — приводит в своем твиттере журналист Эллиотт Фридман слова агента хоккеиста.
«Оттава» дважды выставляла форварда на драфт отказов. Ранее в СМИ появилась информация, что Анисимов по окончания сезона вернется в КХЛ.
В текущем чемпионате НХЛ россиянин провел 18 матчей, в которых набрал 8 (2+6) очков при показателе полезности «+1».