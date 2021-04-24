«Баффало» прервал 6-матчевую победную серию «Бостона», обыграв «Брюинз» на своем льду

В регулярном чемпионате НХЛ «Баффало» победил «Бостон» на своем льду с результатом 6:4 (1:1, 2:0, 3:3).

Защитник гостей Стивен Кемпфер открыл счет на третьей минуте, но затем «клинки» добились перевеса 5:1. Первую и пятую шайбу забросил в большинстве Сэм Райнхарт, на 16-й и 45-й минутах. Также отличились Расмус Далин (27), Кейси Миттельштедт (35) и Артту Руотсалайнен (42).

В третьем периоде «Брюинз» сократили отставание до счета 4:5. Благодаря точным броскам Ника Ритчи (53), Кевана Миллера (56) и Тейлора Холла (58), однако за 42 секунды до конца основного времени Райнхарт оформил хет-трик и установил итоговый счет 6:4, переправив шайбу в пустые ворота.

Ранее «Бостон» одержал пять побед подряд. «Брюинз» занимают четвертое место в Восточном дивизионе, имея 60 очков после 46 матчей.

«Баффало» находится на последней восьмой строчке таблицы, набрав лишь 33 очка в 48 встречах, что является худшим результатом во всей лиге.