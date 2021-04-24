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24 апреля 06:10
автор: Виктор Шарафудинов

«Баффало» прервал 6-матчевую победную серию «Бостона», обыграв «Брюинз» на своем льду

«Сэйбрз» остаются худшей командой Национальной хоккейной лиги в нынешнем сезоне.

В регулярном чемпионате НХЛ «Баффало» победил «Бостон» на своем льду с результатом 6:4 (1:1, 2:0, 3:3).

Защитник гостей Стивен Кемпфер открыл счет на третьей минуте, но затем «клинки» добились перевеса 5:1. Первую и пятую шайбу забросил в большинстве Сэм Райнхарт, на 16-й и 45-й минутах. Также отличились Расмус Далин (27), Кейси Миттельштедт (35) и Артту Руотсалайнен (42).

В третьем периоде «Брюинз» сократили отставание до счета 4:5. Благодаря точным броскам Ника Ритчи (53), Кевана Миллера (56) и Тейлора Холла (58), однако за 42 секунды до конца основного времени Райнхарт оформил хет-трик и установил итоговый счет 6:4, переправив шайбу в пустые ворота.

Ранее «Бостон» одержал пять побед подряд. «Брюинз» занимают четвертое место в Восточном дивизионе, имея 60 очков после 46 матчей.

«Баффало» находится на последней восьмой строчке таблицы, набрав лишь 33 очка в 48 встречах, что является худшим результатом во всей лиге.

25 апреля «Бостон» сыграет в гостях с «Питтсбургом». В ночь с 25 на 26 апреля по московскому времени состоится матч «Рейнджерс» – «Баффало».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Баффало Сэйбрз» – «Бостон Брюинз» – 6:4 (1:1, 2:0, 3:3)

Голы: 0:1 – Кемпфер (Холл, Раск) – 02:15

1:1 – Райнхарт (Далин, Олофссон) – 15:40 (5x4)

2:1 – Далин (Шихан, Ридер), 26:54

3:1 – Миттельштедт (Томпсон, Самуэльссон) – 34:17

4:1 – Руотсалайнен (Козенс, Самуэльссон) – 41:14

5:1 – Райнхарт, 44:30 – (5x4)

5:2 – Ритчи (Кемпфер, Дебраск) – 52:06

5:3 – Миллер (Кемпфер, Курали) – 55:23

5:4 – Холл (Макэвой, Крейчи) – 57:12 (6x5)

6:4 – Райнхарт – 59:18 (в пустые ворота)

Вратари: Луукконен – Раск (00:00 – 41:14), Галак (41:14 – 60:00)

источник: «Советский спорт»
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