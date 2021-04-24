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24 апреля 06:26
автор: Виктор Шарафудинов

«Рейнджерс» дома одолели «Филадельфию», Бучневич и Панарин набрали по два очка

Ворота команды из Нью-Йорка защищал Александр Георгиев, отразивший 26 из 27 бросков по своим воротам.

В регулярном чемпионате НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» дома одержали победу над «Филадельфией» с результатом 4:1 (2:1, 0:0, 2:0).

Соперники обменялись заброшенными шайбами на седьмой минуте. Сначала счет открыл нападающий хозяев Крис Крайдер, реализовав большинство, что позволило Артемию Панарину стать автором результативной передачей. Однако уже 45 секунд спустя Оскар Линдблом восстановил равновесие.

Впрочем, уже на восьмой минуте «Рейнджерс» вновь вышел вперед благодаря шайбе, которую забросил Павел Бучневич. На 50-й минуте Павел помог стать автором гола Алексису Лафренье, а на 54-й минуте свое второе очко за вечер заработал и Панарин, приняв участие в результативной атаке, которую точным броском завершил Филип Хитил.

Нападающий хозяев Виталий Кравцов результативными действиями не отметился, как и защитник «Филадельфии» Иван Проворов.

«Рейнджерс» занимают пятое место в Восточном дивизионе, а «Филадельфия» – шестое. У команды из Нью-Йорка 54 очка после 48 встреч. «Флайерз» в 47 встречах набрали 49 очков.

В ночь с 25 на 26 апреля по московскому времени пройдут матчи «Рейнджерс» – «Баффало» и «Филадельфия» – «Нью-Джерси».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Филадельфия Флайерз» – 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Голы: 1:0 – Крайдер (Панарин, Фокс) – 06:02 (5x4)

1:1 – Линдблом (Ворачек, Кутюрье) – 06:47

2:1 – Бучневич (Зибанежад, Лафренье) – 07:56

3:1 – Лафренье (Бучневич, Зибанежад) – 49:24

4:1 – Хитил (Какко, Панарин) – 53:40.

Вратари: Георгиев – Лайон.

источник: «Советский спорт»
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