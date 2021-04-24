«Чикаго» дома проиграл «Нэшвиллу»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на своем льду уступил «Нэшвиллу» с результатом 1:3 (0:0, 0:2, 1:1).

Шайбы, авторами которых стали Райан Джохансен (на 27-й минуте), Люк Канин (37) и Эрик Хаула (57) помогли гостям добиться перевеса 3:0. «Черные ястребы» распечатали ворота «хищников» лишь на 57-й минуте. Винни Хиностроза отличился спустя 36 секунд после гола Хаулы.

Защитник «Чикаго» Никита Задоров закончил встречу с показателем полезности «-1», отыграв 15 минут и 50 секунд.

Форвард «Предаторз» Яков Тренин не отметился результативными действиями за 11 минут и 45 секунд на льду.

«Нэшвилл» занимает четвертое место в Центральном дивизионе, набрав 54 очка в 49 матчах.