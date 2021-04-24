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24 апреля 06:42
автор: Виктор Шарафудинов

«Чикаго» дома проиграл «Нэшвиллу»

Команды соперничают за место в плей-офф в Центральном дивизионе.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на своем льду уступил «Нэшвиллу» с результатом 1:3 (0:0, 0:2, 1:1).

Шайбы, авторами которых стали Райан Джохансен (на 27-й минуте), Люк Канин (37) и Эрик Хаула (57) помогли гостям добиться перевеса 3:0. «Черные ястребы» распечатали ворота «хищников» лишь на 57-й минуте. Винни Хиностроза отличился спустя 36 секунд после гола Хаулы.

Защитник «Чикаго» Никита Задоров закончил встречу с показателем полезности «-1», отыграв 15 минут и 50 секунд.

Форвард «Предаторз» Яков Тренин не отметился результативными действиями за 11 минут и 45 секунд на льду.

«Нэшвилл» занимает четвертое место в Центральном дивизионе, набрав 54 очка в 49 матчах.

«Чикаго» находится на шестой строчке таблицы, имея 49 очков после 48 игр.

27 апреля состоится матч «Нэшвилл» – «Флорида». 28 апреля «Чикаго» примет «Тампу-Бэй».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Чикаго Блэкхокс» – «Нэшвилл Предаторз» – 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Голы: 0:1 – Джохансен (Эллис, Толванен) – 26:33

0:2 – Канин (Гранлунд, Ярнкрок) – 36:24

0:3 – Хаула (Эллис, Казинс) – 56:05

1:3 – Хиностроза (Калинюк, Боден) – 56:41

Вратари: Суббан – Сарос.

источник: «Советский спорт»
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