Дубль Капризова принес «Миннесоте» выездную победу над «Лос-Анджелесом»

В регулярном чемпионате НХЛ «Лос-Анджелес» на своем льду проиграл «Миннесоте» с результатом 2:4 (1:1, 0:1, 1:2).
Российский форвард гостей Кирилл Капризов открыл счет на 8-й минуте, кистевым броском забросив свою 20-ю шайбу в сезоне.
За одну секунду до завершения первого периода нападающий «Кингз» Тревор Мур восстановил равновесие, но на 27-й минуте Капризов оформил дубль и вновь вывел «Миннесоту» вперед, реализовав большинство.
В третьем периоде на 52-й минуте немецкий форвард «Уайлд» Нико Штурм сделал перевес «Миннесоты» 3:1, а на 56-й Анже Копитар до минимума сократил отставание «Лос-Анджелеса».
Перевести матч в овертайм «королям» не удалось. За 10 секунд до конца основного времени шведский форвард гостей Йоэль Эрикссон Эк забросил четвертую шайбу своей команды, поразив пустые ворота «Лос-Анджелеса».