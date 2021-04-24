Дубль Капризова принес «Миннесоте» выездную победу над «Лос-Анджелесом»

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Португалия - Сегунда 13:00 Академика 0 Шавиш 0
Товарищеские матчи (сборные) 14:00 Россия 0 Беларусь 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Нюрнберг 0 Хайденхайм 0 П1 2.60 Х 3.30 П2 2.80
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Падерборн 07 0 Фортуна 0 П1 3.10 Х 3.50 П2 2.28
Франция - Лига 1 14:00 Сент-Этьен 0 Брест 0 П1 2.05 Х 3.60 П2 3.70
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Оснабрюк 0 Хольштайн 0
Россия - Премьер-Лига 14:00 Урал 0 Ахмат 0 П1 2.85 Х 3.30 П2 2.60
Англия - Чемпионшип 14:30 Борнмут 0 Брентфорд 0 П1 2.32 Х 3.40 П2 3.20
Англия - Премьер-лига 14:30 Ливерпуль 0 Ньюкасл Юнайте 0 П1 1.26 Х 6.40 П2 11.5
Испания - Примера 15:00 Эльче 0 Леванте 0 П1 2.75 Х 3.30 П2 2.70
Англия - Первая лига 15:00 Портсмут 0 Бристоль Ровер 0 П1 1.58 Х 4.00 П2 5.80
Италия - Серия А 16:00 Дженоа 0 Специя 0 П1 2.50 Х 3.00 П2 3.30
Германия - Бундеслига 16:30 Майнц 0 Бавария 0 П1 8.70 Х 5.70 П2 1.34
Германия - Бундеслига 16:30 Фрайбург 0 Хоффенхайм 0 П1 2.80 Х 3.50 П2 2.55
Германия - Бундеслига 16:30 Унион 0 Вердер 0 П1 1.97 Х 3.50 П2 4.10
Германия - Бундеслига 16:30 Вольфсбург 0 Боруссия Д 0 П1 3.25 Х 3.80 П2 2.14
Россия - Премьер-Лига 16:30 Зенит 0 Ротор 0 П1 1.11 Х 10.0 П2 28.0
Англия - Чемпионшип 17:00 Барнсли 0 Ротерхэм Юнайт 0 П1 1.64 Х 3.90 П2 5.40
Испания - Сегунда 17:00 УД Логроньес 0 Картахена 0 П1 3.00 Х 2.90 П2 2.75
Англия - Чемпионшип 17:00 Уотфорд 0 Миллуолл 0 П1 1.52 Х 4.00 П2 6.90
Англия - Первая лига 17:00 Блэкпул 0 Шрусбери Таун 0 П1 1.76 Х 3.60 П2 4.80
Испания - Сегунда 17:00 Малага 0 Фуэнлабрада 0 П1 3.10 Х 2.90 П2 2.65
Англия - Первая лига 17:00 Уиган Атлетик 0 Бёртон Альбион 0 П1 2.08 Х 3.40 П2 3.60
Англия - Первая лига 17:00 Гиллингем 0 Нортгемптон Та 0
Англия - Первая лига 17:00 Оксфорд Юнайте 0 Плимут Аргайл 0 П1 1.58 Х 4.40 П2 5.20
Англия - Первая лига 17:00 Кру Александра 0 Рочдейл 0 П1 2.65 Х 3.30 П2 2.70
Англия - Первая лига 17:00 Чарльтон Атлет 0 Питерборо Юнай 0 П1 2.75 Х 3.30 П2 2.60
Англия - Чемпионшип 17:00 Куинз Парк Рей 0 Норвич Сити 0
Англия - Чемпионшип 17:00 Ноттингем Форе 0 Сток Сити 0 П1 2.65 Х 3.10 П2 2.85
Англия - Чемпионшип 17:00 Кардифф Сити 0 Уиком Уондерер 0 П1 1.70 Х 3.80 П2 5.00
24 апреля 07:32
автор: Виктор Шарафудинов

Дубль Капризова принес «Миннесоте» выездную победу над «Лос-Анджелесом»

Всего в активе российского нападающего «Уайлд» 21 заброшенная шайба и 19 голевых передач в 46 играх регулярного чемпионата.

В регулярном чемпионате НХЛ «Лос-Анджелес» на своем льду проиграл «Миннесоте» с результатом 2:4 (1:1, 0:1, 1:2).

Российский форвард гостей Кирилл Капризов открыл счет на 8-й минуте, кистевым броском забросив свою 20-ю шайбу в сезоне.

За одну секунду до завершения первого периода нападающий «Кингз» Тревор Мур восстановил равновесие, но на 27-й минуте Капризов оформил дубль и вновь вывел «Миннесоту» вперед, реализовав большинство.

В третьем периоде на 52-й минуте немецкий форвард «Уайлд» Нико Штурм сделал перевес «Миннесоты» 3:1, а на 56-й Анже Копитар до минимума сократил отставание «Лос-Анджелеса».

Перевести матч в овертайм «королям» не удалось. За 10 секунд до конца основного времени шведский форвард гостей Йоэль Эрикссон Эк забросил четвертую шайбу своей команды, поразив пустые ворота «Лос-Анджелеса».

Капризов остается лучшим бомбардиром и снайпером «Миннесоты», набрав 40 очков (21+19). Кирилла признали первой звездой матча.

«Уайлд» одержали шестую победу подряд и занимают третье место в Западном дивизионе, набрав 63 очка в 46 матчах.

«Лос-Анджелес» находится на предпоследней седьмой строчке таблицы, имея 40 очко после 44 встреч.

В ночь с 24 на 25 апреля по московскому времени пройдут матчи «Сан-Хосе» – «Миннесота» и «Лос-Анджелес» – «Аризона».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес Кингз» – «Миннесота Уайлд» – 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Голы: 0:1 – Капризов (Сперджен) – 07:44

1:1 – Мур (Виларди, Уокер) – 19:59

1:2 – Капризов (Раск, Фиала) – 26:41 (5x4)

1:3 – Штурм (Бонино) – 51:19

2:3 – Копитар (Даути, Бьернфот) – 55:17

2:4 – Эрикссон Эк – 59:50.

Вратари: Питерсон – Тальбо.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
УЕФА перенес три матча Евро-2020 из Дублина в Санкт-ПетербургПочему при включении кондиционера в салоне появляется неприятный запах? Что с этим делать?Опубликован предварительный календарь Кубка мира-2021/22Американец объяснил, чем отвратительны русские девушки«Из меня делают врага России, останусь в Америке навсегда»Украинка из UFC разделась для поклонников
Панарин не едет на ЧМ, где он был нужен. Третьяк объяснил отказ звезды сыграть в Риге
Наконец-то официальные лица ФХР обнародовали информацию о перспективах Артемия Панарина сыграть за сборную на чемпионате мира 2021 года. Президент федерации Владислав Третьяк сообщил, что нападающего «Рейнджерс» ждать в Риге не стоит.
Официально: Санкт-Петербург примет сразу семь матчей Евро-2020. Милости просим, Ибрагимович и Левандовски
Оргкомитет чемпионата Европы перенес в Санкт-Петербург три игры, которые должен был принять Дублин.
Нагучев ставит на «лис» и Гвардиолу, Орзул верит в Месси и верховое Дерби всея Руси. Битва полов #7
"Плеймейкер" представляет седьмой выпуск "Битвы полов": перед каждыми футбольными выходными телекомментатор Роман Нагучев и телеведущая Мария Орзул дают прогнозы на пять матчей ведущих национальных чемпионатов.
Дерби будет судить арбитр, при котором «Спартак» никогда не проигрывал, забил три пенальти, но регулярно пропускает
"Плеймейкер" рассказывает о том, как назначенные на 27-й тур РПЛ арбитры ранее судили команды, матчи которых им предстоит обслуживать 24 и 25 апреля.
Такой Панарин нужен сборной. Артемий забил гол-красавец, который не спас его горе-команду (видео)
Артемий Панарин продолжил штамповать голы за «Рейнджерс», практически обеспечив себе звание лучшего российского бомбардира НХЛ-2021. Однако в Кубке Стэнли его команда вряд ли выступит.
Почему «Манчестер Сити» откроет счет и победит «Тоттенхэм». Расклад на финал Кубка лиги 25.04.2021
Углубленная статистика противостояния «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» за 10 последних сезонов, которая поможет спрогнозировать исход встречи принципиальных соперников в воскресной битве за титул.
Разыскивается новый тренер «Спартака». Вариантов много, идеальный — перекупить Николича
Красно-белым пора определяться с новым главным тренером на будущий сезон. Число потенциальных кандидатов растет с каждым днем.
МОК показал кулак Black Lives Matter. На Олимпиаде в Токио за вставание на колено последуют санкции
Такое решение было принято на исполкоме Международного олимпийского комитета.
27-й тур РПЛ: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
24 и 25 апреля пройдут очередные восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о 27-м туре.
Туктамышева научила Урганта исполнять четверной лутц
Капитан сборной России на победном командном ЧМ-2021 в Токио Елизавета Туктамышева посетила шоу "Вечерний Ургант".
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Еврочеллендж. Россия - Белоруссия 23.04.21

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика