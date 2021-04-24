Бывший главный тренер сборной Финляндии Ялонен может возглавить «Куньлунь»

Издание Iltalehti сообщает, что бывший главный тренер сборной Финляндии Кари Ялонен может продолжить карьеру в клубе КХЛ «Куньлунь Ред Стар».

По сведения источника, 61-летний Ялонен входит в расширенный список кандидатов наряду с Алексеем Ковалевым, который тренировал «Куньлунь» в сезоне-2020/21.

С 2016 по 2020 годы бывший главный тренер сборной Финляндии работал в швейцарском «Берне». Напомним, что в КХЛ Ялонен тренировал нижегородское «Торпедо» и пражский «Лев». Под его руководством чешский клуб в сезоне-2013/14 добрался до финала Кубка Гагарина, в котором в семи матчах уступил магнитогорскому «Металлург» (3-4).

В регулярном чемпионате-2020/21 «Куньлунь» занял последнее 12-е место в Восточной конференции, набрав 34 очка в 60 встречах.