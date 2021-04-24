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24 апреля 10:14
автор: Артем Спиридонов

Капризов признан второй звездой дня в НХЛ

В ночь с 23 на 24 апреля прошли очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов стал второй звездой прошедшего игрового дня в НХЛ, об этом сообщает официальный сайт лиги.

Воспитанник новокузнецкого хоккея забросил две шайбы в победном матче с «Лос-Анджелесом» (4:2).

Первой звездой признали форварда «Баффало» Сэма Райнхарта, хет-трик которого помог «клинкам» на своем льду обыграть «Бостон» со счетом 6:4.

Тройку лучших замкнул финский голкипер «Сэйбрз» Укко-Пекка Луукконен, проводивший дебютный матч в НХЛ. Он отразил 36 бросков из 40 по своим воротам.

Добавим, что Капризов в текущем сезоне НХЛ набрал 40 очков (21+19).

источник: NHL (НХЛ)
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