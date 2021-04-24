Тодд Маклеллан: «Миннесоте» повезло иметь в составе Капризова, его можно сравнить с Макдэвидом

Тодд Маклеллан после поражения «Лос-Анджелеса» от «Миннесота» высоко оценил игру Кирилла Капризова, который забросил две шайбы в ворота его команды.

«Он не просто так будет, как я считаю, обладателем «Колдер Трофи», – цитирует главного тренера «Кинзг» официальный сайт НХЛ. – У него уже есть за спиной несколько лет профессиональной карьеры, что видно невооруженным глазом.

«Миннесоте» ужасно повезло иметь в составе такого игрока. Да и всей лиге повезло тоже. Это потрясающий форвард, обладающий впечатляющим набором умений. Он делает первые шаги в большой карьере НХЛ. И сегодня несколько раз продемонстрировал свое мастерство, принеся победу «Уайлд».

Другие игроки, такие как Коннор Макдэвид и Остон Мэттьюс, тоже ярко дебютировали в лиге. Капризова можно сравнить с этими ребятами, и сейчас мы видим, как он настраивает себя на реально хорошую карьеру в НХЛ. Он воспользовался парочкой своих моментов, забил два гола и помог им победит».

«Лос-Анджелес» на своем льду уступил «Миннесоте» 2:4, а Капризов оформил дубль и был признан первой звездой матча. Всего в активе Кирилла 38 очков и 21 гол в нынешнем сезоне, и он является лучшим бомбардиром и снайпером «Уайлд».