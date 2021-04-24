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Германия - Бундеслига 16:30 Унион 0 Вердер 0 П1 1.97 Х 3.50 П2 4.10
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Германия - Бундеслига 16:30 Майнц 0 Бавария 0 П1 8.40 Х 5.80 П2 1.34
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24 апреля 12:13
автор: Виктор Шарафудинов

Алексей Бадюков: Меня не удивляет, что Капризов так раскрылся в первый же сезон выступления в НХЛ

В 46 матчах регулярного чемпионата новичок «Миннесоты» набрал 40 очков (21+19).

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» Алексей Бадюков оценил выступление Кирилла Капризова в дебютном сезоне в Национальной хоккейной лиге.

«Меня не удивляет тот факт, что Капризов так раскрылся в первый же сезон выступления в НХЛ, – отметил Бадюков в интервью для «Чемпионата». – Кирилл – красавец, все от него в восторге. Он играет на хороших ролях. Радует, что при минимальном количестве бросков – а соперники в каждой встрече перебрасывают «Миннесоту» – действия Капризова вселяют уверенность в команду. По статистике Кирилл довольно продуктивно действует, доводит все до опасных бросков. Все прочат ему «Колдер Трофи». У Капризова есть противостояние с Робертсоном из «Далласа». Горд Миллер сказал, что Капризов уже шесть лет провел в КХЛ, поэтому он сложившийся игрок, а как новичка его рассматривать нельзя. Я же думаю, что это неправильно. Очень хорошие шансы на плей-офф у команды. Кирилл уже обновил рекорд «Миннесоты», дальше остается чуть меньше 10 матчей, думаю, он проведет их на хорошей ноте».

В данный момент «Миннесота» занимает третье место в Западном дивизионе, набрав 63 очка в 46 матчах.

Капризов является лучшим бомбардиром и снайпером «Уайлд» в нынешнем сезоне, забросив 21 шайбу и набрав 40 очков.

источник: Чемпионат.com
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