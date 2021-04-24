Источник: ЦСКА не собирается выплачивать КХЛ «налог на роскошь»

Московский ЦСКА не выплатил КХЛ «налог на роскошь».

Телеграм-канал «Хоккей без зрителей» утверждает, что армейцы не заплатил штраф Континентальной хоккейной лиге за превышение потолка зарплат в сезоне 2019/20. По мнению руководства московских клуба, ЦСКА не сумел воспользоваться преимуществом превышения, поскольку прошлый сезон так и не завершился из за пандемии коронавируса, и чемпион не был определен.

«Налог на роскошь» выплатили все остальные клубы, превысившие потолок. Последним это сделал «Салават Юлаев», ранее так же не согласившийся с решением и обратившийся в арбитражный суд Торгово-промышленной палаты за разрешением спора.

Армейцы не собираются выплачивать лиге штраф, однако все равно продолжат выступление в чемпионате КХЛ.

В финальной серии нынешнего сезона ЦСКА ведет 2-1 в противостоянии с «Авангардом». Четвертый матч состоится сегодня в Балашихе и начнется в 17:00 по московскому времени.