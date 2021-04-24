Петров – о Зарипове: Всем бы иметь таких людей в команде

Нападающий казанского «Ак Барса» Кирилл Петров поделился мнением о капитане клуба Данисе Зарипове.

— Это человек с большой буквы, его все очень уважают и ценят. Он полезен на льду, и даже когда он не играет, то может зайти в раздевалку и что-то сказать или подсказать. Ребята вдохновляются его словами. Всем бы иметь таких людей в команде, которые столько всего видели и выигрывали. Одно его присутствие в раздевалке уже помогает ребятам. Он большой молодец, и, надеюсь, в следующем году мы с ним будем играть вместе, — цитирует Петрова «Чемпионат».

Добавим, что в сезоне КХЛ 2020/21 годов Зарипов набрал 23 очка (7+16) за 40 проведенных матчей.