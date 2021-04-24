Олимпийская сборная России обыграла Белоруссию в матче Еврочелленджа

Во втором игровом дне Еврочелленджа олимпийская сборная России обыграла сборную Белоруссии со счетом 2:0.
В конце первого периода Россию вывел вперед нападающий питерского СКА Иван Морозов, реализовавший большинство. В середине второго отрезка игры наши хоккеисты, играя в меньшинстве, забросили вторую шайбу – отличился хоккеист ярославского «Локомотива» Павел Красковский.
Голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров отразил все броски по своим воротам.
Вчера главная национальная команда одержала победу над белорусскими хоккеистами со счетом 6:3.
Хоккей. Еврочеллендж