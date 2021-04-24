Валерий Брагин: Сегодня хорошо сыграл вратарь

Главный тренер сборной России Валерий Брагин отметил игру 25-летнего вратаря Ивана Бочарова в матче олимпийской сборной страны с белорусами на этапе Еврочелленджа.
— Довольны результатом, сегодня хорошо сыграл вратарь, в обороне тоже неплохо показали себя, были моменты в атаке, надо было больше забивать. В целом удовлетворены результатами этих двух игр, — сказал Валерий Николаевич.
Напомним, что вчера главная национальная команда обыграла сборную Белоруссии со счетом 6:3.
источник: «Советский спорт»