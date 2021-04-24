«Авангард» обыграл ЦСКА в овертайме и сравнял счет в серии

Гости быстро повели в счете с преимуществлм в две шайбы к середине первого периода: отличились Антон Слепышев и Максим Мамин.

Однако, начиная со второй двадцаминутки и практически до конца основного времени матча ЦСКА практически все время играл в меньшинстве, набрав в сумме 20 штрафных минут.

Правда, омичи смогли реализовать лишь две попытки: точные броски удались Корбану Найту и Климу Костину. Особенно стоит отметить шайбу Костина: хозяева стремительно разыграли многоходовую красивую комбинацию с передачами в касание.

За четыре минуты до конца третьего периода Дамир Шарипзянов мощным вывел хозяев вперед.

Команда Игоря Никитина отыгралась менее, чем за секунду до конца основного времени матча: первое в игре численное большинство армейцев реализовал Мэтт Робинсон.