Игорь Никитин: У нас столько меньшинства было, что кто был посвежее, тот и играл

«Если бы мы знали, что двух нападающих удалят, то мы бы, конечно, заявили Никиту Сошникова. Но Сошников еще ведь и не лимитчик, а Афанасьев и Соркин — лимитчики. Естественно, у нас столько меньшинства было, что кто был посвежее, тот и играл.

Что касается нашей дисциплины, то это хоккей, случаются такие вещи. Финал, может быть, усталость накопилась, или то, что вели 2:0 сказалось. Может быть для вас, журналистов, эта игра — сказка. Для нас точно нет. Мы много сил потратили, но это плей-офф, это финал», - приводит слова специалиста КХЛ.

Напомним, в четвертом матче финала Кубка Гагарина ЦСКА уступил омскому «Авангарду» в овертайме со счетом 3:4.

Пятый матч состоится 26 апреля в Москве. Начало в 19:30 по московскому времени.