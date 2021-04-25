Боб Хартли: «Авангард» входит в топ команд, с которыми мне довелось работать

«Этот победный гол в меньшинстве — за пределами реальности, что-то сумасшедшее. «Авангард» однозначно входит в топ команд, с которыми мне довелось работать за годы карьеры.

У Кирилла Семенова повреждение. Стася увезли в больницу, ему предстоит пройти все обследования. Понятно, что он получил удар в голову, и это нужно серьезно исследовать. Считаю, что это очень грязный прием Максима Шалунова, не понимаю, в чем его суть, такого не должно быть в хоккее.

Хотелось бы напомнить, что мы не единственная команда на льду, которая борется за победу. Это хоккей, мы боремся и сражаемся против топовой команды», - цитирует американского наставника омичей КХЛ.

Напомним, в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина «Авангард» переиграл ЦСКА в овертайме со счетом 4:3 и восстановил равенство в серии - 2-2.

Пятая игра состоится 26 апреля в Москве.