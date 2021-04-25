Три очка Кузнецова помогли «Вашингтону» в гостях переиграть «Айлендерс»

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НХЛ - регулярный чемпионат перерыв Лос-Анджелес К 0 Аризона Койотс 2 П1 24.0 Х 9.30 П2 1.08
НХЛ - регулярный чемпионат 2-й период Ванкувер Кэнак 2 Оттава Сенатор 1 П1 1.41 Х 4.00 П2 8.60
НБА - регулярный чемпионат 3-я четверть, 33' Денвер Наггетс 95 Хьюстон Рокетс 76
Италия - Серия А 13:00 Виктория Либер 0 Олимпия Милан 0
Португалия - Сегунда 13:15 Академику 0 Порту Б 0 П1 4.20 Х 3.40 П2 1.84
Италия - Серия А 13:30 Беневенто 0 Удинезе 0 П1 3.20 Х 3.30 П2 2.38
Россия - Премьер-Лига 14:00 Уфа 0 Сочи 0 П1 3.60 Х 3.20 П2 2.24
Англия - Премьер-лига 14:00 Вулверхэмптон 0 Бёрнли 0 П1 2.13 Х 3.20 П2 3.90
Англия - Чемпионшип 14:00 Рединг 0 Суонси Сити 0 П1 2.25 Х 3.40 П2 3.40
Франция - Лига 1 14:00 Ницца 0 Монпелье 0 П1 2.80 Х 3.40 П2 2.60
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Санкт-Паули 0 Гройтер Фюрт 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Ян 0 Гамбург 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Зандхаузен 0 Ганновер-96 0 П1 2.70 Х 3.40 П2 2.60
Англия - Чемпионшип 15:00 Бристоль Сити 0 Лутон Таун 0 П1 3.70 Х 3.50 П2 2.08
Испания - Сегунда 15:00 Овьедо 0 Жирона 0 П1 2.10 Х 3.10 П2 4.00
Испания - Примера 15:00 Уэска 0 Хетафе 0 П1 3.00 Х 2.90 П2 2.80
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 Волендам 0 Телстар 0 П1 1.49 Х 4.40 П2 5.70
Франция - Лига 1 16:00 Ланс 0 Ним 0 П1 1.76 Х 3.70 П2 5.10
Германия - Бундеслига 16:00 Фрапорт Скайла 0 Миттельдойчер 0
Италия - Серия А 16:00 Фиорентина 0 Ювентус 0 П1 6.50 Х 4.20 П2 1.55
Италия - Серия А 16:00 Интер М 0 Верона 0 П1 1.32 Х 5.30 П2 11.0
Франция - Лига 1 16:00 Страсбург 0 Нант 0 П1 2.25 Х 3.50 П2 3.30
Англия - Премьер-лига 16:00 Лидс Юнайтед 0 Манчестер Юнай 0 П1 4.00 Х 4.20 П2 1.82
Франция - Лига 1 16:00 Ренн 0 Дижон 0 П1 1.34 Х 5.40 П2 9.50
Франция - Лига 1 16:00 Лорьян 0 Бордо 0 П1 2.08 Х 3.60 П2 3.60
Германия - Бундеслига 16:00 Бамберг 0 Гёттинген 0
Германия - Бундеслига 16:00 Баскетс Бонн 0 Хемниц 99 0
Германия - Бундеслига 16:30 РБ Лейпциг 0 Штутгарт 0
Россия - Премьер-Лига 16:30 Ростов 0 Арсенал 0 П1 2.45 Х 3.20 П2 3.20
Россия - Премьер-Лига 16:30 Спартак М 0 ЦСКА 0 П1 2.45 Х 3.40 П2 3.10
25 апреля 06:20
автор: Владислав Корегин

Три очка Кузнецова помогли «Вашингтону» в гостях переиграть «Айлендерс»

Россиянин набрал 28 (9+19) очков в 38 матчах нынешнего сезона.

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» – «Вашингтон Кэпиталз» завершился победой гостевой команды со счетом 6:3.

У победившей команды шайбы забросили Гарнет Хэтэуэй (3-я минута), Ти Джей Оши (11), Ник Дауд (33), Даниэль Спронг (35, 55) и Евгений Кузнецов (48). Отметим, что россиянин также отличился двумя результативными передачами.

Голкипер столичного клуба Илья Самсонов оформил 21 сейв из 24 возможных. Защитник Дмитрий Орлов провел на льду 21 минут 32 секунд – его коэффициент полезности составил «+1».

«Островитяне» ответили голами Энтони Бовилье (15), Адам Пелеча (28) и Жана-Габриэля Пажо (38). Вратарь Илья Сорокин отразил 24 броска из 30.

«Вашингтон» набрал 66 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточного дивизиона. «Айлендерс» идет на третьей строчке с 63 очками.

28 апреля команды проведут между собой еще один матч.

источник: «Советский спорт»
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