Три очка Кузнецова помогли «Вашингтону» в гостях переиграть «Айлендерс»

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» – «Вашингтон Кэпиталз» завершился победой гостевой команды со счетом 6:3.
У победившей команды шайбы забросили Гарнет Хэтэуэй (3-я минута), Ти Джей Оши (11), Ник Дауд (33), Даниэль Спронг (35, 55) и Евгений Кузнецов (48). Отметим, что россиянин также отличился двумя результативными передачами.
Голкипер столичного клуба Илья Самсонов оформил 21 сейв из 24 возможных. Защитник Дмитрий Орлов провел на льду 21 минут 32 секунд – его коэффициент полезности составил «+1».
«Островитяне» ответили голами Энтони Бовилье (15), Адам Пелеча (28) и Жана-Габриэля Пажо (38). Вратарь Илья Сорокин отразил 24 броска из 30.
«Вашингтон» набрал 66 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточного дивизиона. «Айлендерс» идет на третьей строчке с 63 очками.