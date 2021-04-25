«Торонто» победил «Виннипег», Михеев отличился результативной передачей

Хоккеисты «Торонто Мэйпл Лифс» обыграли «Виннипег Джетс» (4:1) в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
У победителей голы забили Джо Торнтон (5-я минута), Митчелл Марнер (12), Джон Таварес (28) и Александр Керфут (59). Российский нападающий Илья Михеев стал автором результативного паса, отыграв 15 минут 3 секунды.
«Торонто» является лидером турнирной таблицы Северного дивизиона, набрав 65 очков. «Виннипег» с 57 очками идет вторым.
29 апреля «Мэйпл Лифс» сыграют в гостях против «Монреаля», а «Джетс» двумя днями ранее примут у себя «Эдмонтон».
источник: «Советский спорт»