«Каролина» уступила «Флориде» в гостевой встрече, Свечников сделал ассист

«Флорида Пантерз» одержала домашнюю победу над «Каролиной Харрикейнз» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В основное время матче у хозяев голы забили Маккензи Уигар (20-я минута), Густав Форслинг (45) и Александер Веннберг (47). Победу «пантерам» в овертайме принес точный бросок Александра Баркова (61). Форвард Никита Гусев не отличился голевыми действиями, проведя на льду 14 минут 43 секунды.

У гостей две шайбы забросил Даги Хэмилтон (4, 22), еще один гол на счету Бретта Пеше (44). Нападающий Андрей Свечников отыграл 19 минут 18 секунд и отдал один ассист.

Несмотря на сегодняшнее поражение, «Каролина» продолжает возглавлять турнирную таблицу Центрального дивизиона с 68 очками. «Флорида» идет на второй строчке, уступая лидера всего одно очко.

Оба коллектива проведут следующие матчи в гостях – 27 апреля «Харрикейнз» сыграют против «Далласа», а «Пантерз» в тот же день встретятся с «Нэшвиллом».