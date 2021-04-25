«Даллас» одержал волевую победу над «Детройтом», Худобин совершил 16 сейвов

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» на своей домашней площадке принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счетом 2:1.

В составе «звезд» шайбы забросили Марк Писик (44-я минута) и Джейми Бенн (61). Российский вратарь Антон Худобин оформил 16 сейвов из 17 возможных. Форвард Денис Гурьянов не отличился голевыми действиями, отыграв 15 минут 9 секунд.

У соперников единственный гол забил Деннис Холовски (17), которому ассистировал Евгений Свечников. Еще один россиянин Владислав Наместников провел на льду 17 минут 23 секунды, но не смог набрать результативных очков.

«Даллас» занимает пятое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 52 очка. «Детройт» с 42 очками расположился на седьмой строчке.

27 апреля «Старз» у себя примут «Каролину», а днем позже «Ред Уингз» отправятся в гости к «Коламбусу».