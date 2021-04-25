«Даллас» одержал волевую победу над «Детройтом», Худобин совершил 16 сейвов

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Италия - Серия А 13:00 Виктория Либер 0 Олимпия Милан 0
Португалия - Сегунда 13:15 Академику 0 Порту Б 0 П1 4.20 Х 3.40 П2 1.84
Италия - Серия А 13:30 Беневенто 0 Удинезе 0 П1 3.20 Х 3.30 П2 2.38
Англия - Чемпионшип 14:00 Рединг 0 Суонси Сити 0 П1 2.25 Х 3.40 П2 3.40
Франция - Лига 1 14:00 Ницца 0 Монпелье 0 П1 2.80 Х 3.40 П2 2.60
Англия - Премьер-лига 14:00 Вулверхэмптон 0 Бёрнли 0 П1 2.13 Х 3.20 П2 3.90
Россия - Премьер-Лига 14:00 Уфа 0 Сочи 0 П1 3.40 Х 3.10 П2 2.38
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Санкт-Паули 0 Гройтер Фюрт 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Ян 0 Гамбург 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Зандхаузен 0 Ганновер-96 0 П1 2.70 Х 3.40 П2 2.60
Испания - Сегунда 15:00 Овьедо 0 Жирона 0 П1 2.10 Х 3.10 П2 4.00
Испания - Примера 15:00 Уэска 0 Хетафе 0 П1 3.00 Х 2.90 П2 2.80
Англия - Чемпионшип 15:00 Бристоль Сити 0 Лутон Таун 0 П1 3.70 Х 3.50 П2 2.08
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 Волендам 0 Телстар 0 П1 1.48 Х 4.50 П2 5.70
Франция - Лига 1 16:00 Ланс 0 Ним 0 П1 1.76 Х 3.70 П2 5.10
Франция - Лига 1 16:00 Лорьян 0 Бордо 0 П1 2.08 Х 3.60 П2 3.60
Англия - Премьер-лига 16:00 Лидс Юнайтед 0 Манчестер Юнай 0 П1 4.10 Х 4.20 П2 1.80
Франция - Лига 1 16:00 Ренн 0 Дижон 0 П1 1.34 Х 5.40 П2 9.50
Германия - Бундеслига 16:00 Бамберг 0 Гёттинген 0
Италия - Серия А 16:00 Интер М 0 Верона 0 П1 1.32 Х 5.30 П2 11.0
Германия - Бундеслига 16:00 Баскетс Бонн 0 Хемниц 99 0
Франция - Лига 1 16:00 Страсбург 0 Нант 0 П1 2.25 Х 3.50 П2 3.30
Италия - Серия А 16:00 Фиорентина 0 Ювентус 0 П1 6.50 Х 4.20 П2 1.55
Германия - Бундеслига 16:00 Фрапорт Скайла 0 Миттельдойчер 0
Россия - Премьер-Лига 16:30 Ростов 0 Арсенал 0 П1 2.45 Х 3.20 П2 3.20
Россия - Премьер-Лига 16:30 Спартак М 0 ЦСКА 0 П1 2.45 Х 3.40 П2 3.10
Германия - Бундеслига 16:30 РБ Лейпциг 0 Штутгарт 0
Португалия - Примейра 17:00 Боавишта 0 Маритиму 0 П1 2.15 Х 3.60 П2 3.40
Аргентина - Примера 17:00 Ланус 0 Велес Сарсфилд 0 П1 2.70 Х 3.20 П2 2.55
Испания - Сегунда 17:00 Мирандес 0 Альмерия 0 П1 3.30 Х 3.20 П2 2.30
25 апреля 07:35
автор: Владислав Корегин

«Даллас» одержал волевую победу над «Детройтом», Худобин совершил 16 сейвов

В пяти последних матчах НХЛ «Старз» победили четыре раза.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» на своей домашней площадке принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счетом 2:1.

В составе «звезд» шайбы забросили Марк Писик (44-я минута) и Джейми Бенн (61). Российский вратарь Антон Худобин оформил 16 сейвов из 17 возможных. Форвард Денис Гурьянов не отличился голевыми действиями, отыграв 15 минут 9 секунд.

У соперников единственный гол забил Деннис Холовски (17), которому ассистировал Евгений Свечников. Еще один россиянин Владислав Наместников провел на льду 17 минут 23 секунды, но не смог набрать результативных очков.

«Даллас» занимает пятое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 52 очка. «Детройт» с 42 очками расположился на седьмой строчке.

27 апреля «Старз» у себя примут «Каролину», а днем позже «Ред Уингз» отправятся в гости к «Коламбусу».

источник: «Советский спорт»
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