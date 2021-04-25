«Миннесота» уверенно обыграла «Сан-Хосе», Капризов забил свой 22-й гол в сезоне

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» – «Миннесота Уайлд» завершился победой гостей со счетом 6:3.

У победившей команды шайбы забросили Райан Сутер (1-я минута), Маркус Фолиньо (13), Джаред Сперджен (18), Кевин Фиала (40), Кирилл Капризов (45) и Ник Бонино (60). Отметим, что российский форвард набрал 41 (22+19) очко в 47 матчах своего дебютного сезона в НХЛ.

В составе «Шаркс» результативными бросками отличились Логан Кутюр (42), Эвандер Кейн (45) и Йоахим Блихфельд (47). Защитник Николай Кныжов записал на свой счет один ассист, проведя на льду 16 минут 47 секунд

«Миннесота» одержала седьмую победу подряд и гарантировала себе выход в плей-офф. На данный момент у команды 65 набранных очков в 47 матчах и промежуточное третье место в турнирной таблице Западного дивизиона. «Сан-Хосе» идет на шестой строчке с 41 очком.

29 апреля «дикари» сыграют дома против «Сент-Луиса», а «акулы» двумя днями ранее на своем поле примут «Аризону».