«Айлендерс» – «Вашингтон». Кузнецов признан первой звездой встречи

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги сообщила о том, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов стал первой звездой матча регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:3).

Отметим, что 28-летний россиянин записал на свой счет заброшенную шайбу, а также две результативных передачи. В нынешнем сезоне форвард набрал 28 (9+19) очков в 38 матчах.

Второй звездой стал форвард «Кэпиталз» – Даниэль Спронг, ставший автором дубля. Тройку лучших замкнул еще один игрок столичной команды Бренден Диллон – защитник отличился двумя ассистами.

«Вашингтон» набрал 66 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточного дивизиона.

28 апреля «Кэпиталз» вновь сыграют против «Айлендерс».