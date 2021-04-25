«Оттава» в гостях уступила «Ванкуверу», Дадонов набрал два результативных очка

«Ванкувер Кэнакс» на своей домашней площадке одержал победу над «Оттавой Сенаторз» (4:2) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
У победившей команды шайбы забросили Нэйт Шмидт (2-я минута), Брок Бозер (25), Таннер Пирсон (54) и Джей Ти Миллер (60). Соперник ответил голами Колина Уайта (9) и Евгения Дадонова (52). Отметим, что россиянин также отличился результативной передачей.
Защитники «сенаторов» Артем Зуб и Никита Зайцев не записали на свой счет голевые действия, проведя на льду 16 минут 9 секунд и 17 минут 25 секунд соответственно.
«Ванкувер» с 41 очком занимает шестое место в турнирной таблице Северного дивизиона. «Оттава» с 38 очками идет на седьмой строчке.
27 апреля команды сыграют между собой еще один раз.