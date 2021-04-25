Капризов признан первой звездой матча «Сан-Хосе» – «Миннесота»

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал первой звездой матча с «Сан-Хосе Шаркс» (6:3) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В сегодняшней встрече 23-летний игрок забросил одну шайбу, ставшую для него 22-й в своем дебютном сезоне в НХЛ. В общей сложности на счету хоккеиста 41 (22+19) очко в 47 матчах.

Второй звездой стал форвард «Уайлд» Кевин Фиала, отличившийся голом и результативной передачей. Тройку лучших замкнул защитник «дикарей» Джаред Сперджен (1+1).

«Миннесота» одержала седьмую победу подряд и гарантировала себе выход в плей-офф. После 47 игр коллектив занимает третье место в турнирной таблице Западного дивизиона.

29 апреля «Уайлд» сыграют дома против «Сент-Луиса».