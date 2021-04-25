Тренер «Вашингтона» оценил текущее состояние Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт рассказал о том, когда вернется после травмы капитан команды Александр Овечкин.

Отметим, что 23 апреля российский форвард получил травму нижней части тела во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:0 Б).

– Сейчас я не уверен, успеет ли Овечкин восстановиться к следующей игре чемпионата. Мы должны проявить осторожность на данном этапе сезона. Не стоит рисковать здоровьем игроков перед плей-офф. Однако я надеюсь на то, что состояние Александра будет только улучшаться, – цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 43 матчах, забросил 24 шайбы и сделал 18 ассистов.

«Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 66 очков. 28 апреля Кэпиталз вновь сыграет с «Айлендерс».