Владислав Третьяк: IIHF приняла решение увеличить заявки сборных на чемпионате мира до 28 игроков

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил о расширении заявок национальных сборных на чемпионате мира-2021 в Латвии.

Отмечается, что на ближайший турнир могут поехать 28 хоккеистов. Ранее в заявку можно было включать 25 игроков.

– Международной федерацией хоккея было принято решение, что дозаявить будет можно шесть игроков. Также заявка команды была расширена с 25 до 28 игроков. Однако все еще очень много неясностей. Известно, что игроки должны будут пройти пятидневный карантин, – цитирует Третьяка ТАСС.

Мировое первенство в Риге пройдет с 21 мая по 6 июня. Российская команда попала в группу A, где их соперниками станут сборные Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии.