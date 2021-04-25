Евгений Кузнецов: Потеря Овечкина вынуждает других игроков «Вашингтона» сделать шаг вперед

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал победу своей команды над «Нью-Йорк Айлендерс» (6:3), а также рассказал о том, насколько тяжело играть без капитана клуба Александра Овечкина.

Отметим, что 23 апреля 35-летний россиянПотеря такого игрока, как Овечкин, вынуждает остальных хоккеистов сделать шаг впередин получил травму нижней части тела. В данный момент он проходит процесс восстановления.

– . Конечно, без него команде гораздо сложнее играть. Однако в сегодняшней игре нам удалось найти способ победить, использовав дополнительную мотивацию, – цитирует Кузнецова официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне на счету 28-летнего Кузнецова 28 (9+19) очков в 38 матчах. «Вашингтон» набрал 66 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточного дивизиона.