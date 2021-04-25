Евгений Кузнецов: Потеря Овечкина вынуждает других игроков «Вашингтона» сделать шаг вперед

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Италия - Серия А 13:00 Виктория Либер 0 Олимпия Милан 0
Португалия - Сегунда 13:15 Академику 0 Порту Б 0 П1 4.20 Х 3.40 П2 1.84
Италия - Серия А 13:30 Беневенто 0 Удинезе 0 П1 3.40 Х 3.30 П2 2.27
Англия - Чемпионшип 14:00 Рединг 0 Суонси Сити 0 П1 2.25 Х 3.40 П2 3.40
Франция - Лига 1 14:00 Ницца 0 Монпелье 0 П1 2.80 Х 3.50 П2 2.55
Англия - Премьер-лига 14:00 Вулверхэмптон 0 Бёрнли 0 П1 2.23 Х 3.10 П2 3.80
Россия - Премьер-Лига 14:00 Уфа 0 Сочи 0 П1 3.10 Х 3.10 П2 2.55
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Санкт-Паули 0 Гройтер Фюрт 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Ян 0 Гамбург 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Зандхаузен 0 Ганновер-96 0 П1 2.75 Х 3.40 П2 2.55
Испания - Сегунда 15:00 Овьедо 0 Жирона 0 П1 2.10 Х 3.10 П2 4.00
Испания - Примера 15:00 Уэска 0 Хетафе 0 П1 3.00 Х 2.90 П2 2.80
Англия - Чемпионшип 15:00 Бристоль Сити 0 Лутон Таун 0 П1 3.70 Х 3.50 П2 2.08
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 Волендам 0 Телстар 0 П1 1.48 Х 4.50 П2 5.70
Франция - Лига 1 16:00 Ланс 0 Ним 0 П1 1.78 Х 3.60 П2 5.10
Франция - Лига 1 16:00 Лорьян 0 Бордо 0 П1 2.10 Х 3.50 П2 3.60
Англия - Премьер-лига 16:00 Лидс Юнайтед 0 Манчестер Юнай 0 П1 4.10 Х 4.20 П2 1.80
Франция - Лига 1 16:00 Ренн 0 Дижон 0 П1 1.33 Х 5.50 П2 9.80
Германия - Бундеслига 16:00 Бамберг 0 Гёттинген 0
Италия - Серия А 16:00 Интер М 0 Верона 0 П1 1.32 Х 5.30 П2 11.0
Германия - Бундеслига 16:00 Баскетс Бонн 0 Хемниц 99 0
Франция - Лига 1 16:00 Страсбург 0 Нант 0 П1 2.25 Х 3.50 П2 3.30
Италия - Серия А 16:00 Фиорентина 0 Ювентус 0 П1 5.60 Х 4.00 П2 1.65
Германия - Бундеслига 16:00 Фрапорт Скайла 0 Миттельдойчер 0
Россия - Премьер-Лига 16:30 Ростов 0 Арсенал 0 П1 2.45 Х 3.20 П2 3.20
Россия - Премьер-Лига 16:30 Спартак М 0 ЦСКА 0 П1 2.55 Х 3.60 П2 2.80
Германия - Бундеслига 16:30 РБ Лейпциг 0 Штутгарт 0
Португалия - Примейра 17:00 Боавишта 0 Маритиму 0 П1 2.10 Х 3.50 П2 3.60
Аргентина - Примера 17:00 Ланус 0 Велес Сарсфилд 0 П1 2.70 Х 3.20 П2 2.55
Испания - Сегунда 17:00 Мирандес 0 Альмерия 0 П1 3.30 Х 3.20 П2 2.30
25 апреля 10:23
автор: Владислав Корегин

Евгений Кузнецов: Потеря Овечкина вынуждает других игроков «Вашингтона» сделать шаг вперед

Капитан «Кэпиталз» пропустил сегодняшнюю игру с «Айлендерс» из-за травмы.

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал победу своей команды над «Нью-Йорк Айлендерс» (6:3), а также рассказал о том, насколько тяжело играть без капитана клуба Александра Овечкина.

Отметим, что 23 апреля 35-летний россиянПотеря такого игрока, как Овечкин, вынуждает остальных хоккеистов сделать шаг впередин получил травму нижней части тела. В данный момент он проходит процесс восстановления.

– . Конечно, без него команде гораздо сложнее играть. Однако в сегодняшней игре нам удалось найти способ победить, использовав дополнительную мотивацию, – цитирует Кузнецова официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне на счету 28-летнего Кузнецова 28 (9+19) очков в 38 матчах. «Вашингтон» набрал 66 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточного дивизиона.

источник: NHL (НХЛ)
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