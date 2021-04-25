Бекстрем прокомментировал игру команды в отсутствие Овечкина

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрем дал комментарий о повреждении Александра Овечкина.

«Мы все знаем, какой он игрок и что он дает команде. Другие должны прибавить, брать на себя ответственность, когда его нет в составе. Это задача для всей команды. Мы уже говорили об этом», - приводит слова Бекстрема официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что российский нападающий «Кэпиталз» получил травму в последнем матче с «Айлендерс».

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Овечкин провел 43 игры, набрав 42 (24+18) очка.