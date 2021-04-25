Стась может больше не сыграть в финале Кубка Гагарина

Нападающий «Авангарда» Андрей Стась прошел медицинское обследование после вчерашнего матча с ЦСКА (4:3 ОТ). Хоккеист получил удар локтем в голову от нападающего армейцев Максима Шалунова.

Как сообщает Sport24.ru, ссылаясь на источник близкий к ситуации, участие хоккеиста в пятой игре финала Кубка Гагарина находится под большим вопросом. У Стася подозрение на сотрясение мозга, с большой долей вероятности он может завершить выступление в плей-офф.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата КХЛ форвард провел 42 матча и набрал 8 (2+6) очков. Также на счету хоккеиста три голевые передачи в 18 играх плей-офф.

Напомним, что 24 апреля «Авангард» одержал победу над ЦСКА и сравнял счет в финальной серии (2-2) Кубка Гагарина.