Шалунов дисквалифицирован и не сыграет в пятом матче финала Кубка Гагарина

Нападающий ЦСКА Максим Шалунов дисквалифицирован на один матч.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, хоккеист получил дополнительное наказание к удалению до конца игры в четвертой встрече «Авангардом» в финале Кубка Гагарина. Также форвард заплатит штраф.

Во втором периоде Шалунов применил силовой прием против Андрея Стася и попал ему в голову. После этого форварда «Авангарда» увезли в больницу.

Таким образом, Шалунов пропустит ближайший матч. Стась также пропустит игру.

Счет в серии 2-2. Пятый матч состоится 26 апреля.