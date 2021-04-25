«Коламбус» вернул Тарасова из фарм-клуба

«Коламбус» вызвал российского голкипера Даниила Тарасова в основной состав из своего фарм-клуба «Кливленд Монстерз».
По информации сайта «Блю Джекетс», в обратном направлении отправился другой голкипер Матисс Кивлениекс. Тарасова перевели в фарм-клуб в марте.
«Коламбус» выбрал 22-летнего россиянина на драфте-2017 под общим 86-м номером.
В текущем сезоне Тарасов выступал на правах аренды в «Салавате Юлаеве». Он принял участие в 16 играх регулярного чемпионата КХЛ, отражая 92,5% бросков.
источник: ХК «Коламбус Блю Джекетс»