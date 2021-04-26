Два очка Бучневича и ассист Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Баффало»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» переиграл «Баффало» со счетом 6:3.

В составе победителей отличились Кевин Руни, дважды Каапо Какко и хет-трик оформил Мика Зибанежад. Нападающий Артемий Панарин отметился голевой передачей, теперь на счету россиянина 56 (17+39) очков в сезоне. Также Артемий сравнялся с Алексеем Житником по очкам за карьеру в НХЛ среди россиян, у обоих спортсменов по 421-му баллу.

Форвард Павел Бучневич сделал два ассиста, в активе хоккеиста 44 (20+24) очка в «регулярке». Вратарь Игорь Шестеркин отразил 31 бросок из 34. Виталий Кравцов провел на площадке 9 минут и 43 секунды, но результативными действиями не отметился.

Гости ответили шайбами в исполнени Джеффа Скиннера, Виктора Олофссона и Сэма Райнхарта.

Следующий матч между командами пройдет 28 апреля в Нью-Йорке.