«Филадельфия» обыграла «Нью-Джерси», Проворов сделал ассист и закончил матч с показателем «+3»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» по буллитам переиграла «Нью-Джерси» (4:3).
Победный буллит реализовал Кевин Хейз. Также в основное время шайбы за «Флайерз» забросили Шон Кутюрье и дважды Клод Жиру. Защитник Иван Проворов отличился результативной передачей и закончил матч с показателем полезности «+3». Теперь на счету россиянина 25 (7+18) очков в сезоне. Также хоккеист не реализовал свою попытку в серии буллитов.
Гости ответили голами в исполнении Майкла Маклауда, Майлза Вуда и Павла Заха.
Отметим, что «Девилз» потерпели 10-е поражение к ряду.
Следующая встреча между командами пройдет в Ньюарке 28 апреля.