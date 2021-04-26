Шайба Григоренко и ассист Гаврикова не помогли «Коламбусу» обыграть «Тампу-Бэй»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» в овертайме переиграла «Коламбус» со счетом 4:3.

Победную шайбу забросил Виктор Хедман. Также за «Лайтнинг» в основное время отличились Ондржей Палат, Мэтью Жозеф и Алекс Барре-Буле. Российский вратарь Андрей Василевский сделал 19 сейвов. Защитник Михаил Сергачев отыграл 18 минут и 50 секунд, закончив матч с показателем полезности «+1».

Гости ответили голами в исполнении Михаила Григоренко и дважды Эрика Робинсона. Теперь на счету российского форварда 10 (3+7) очков в сезоне. Защитник Владислав Гавриков отметился результативной передачей и закончил матч с показателем полезности «+1», в активе хоккеиста 9 (2+7) баллов в «регулярке».

Отметим, что «Блю Джекетс» потерпели девятое поражение подряд.

В следующем матче «Тампа» сыграет в гостях с «Чикаго», а «Коламбус» примет дома «Детройт». Обе встречи состоятся 28 апреля.