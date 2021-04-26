Кожевников - о пятом матче ЦСКА - «Авангард»: Армейцы должны выиграть, их засудили в Балашихе

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о предстоящем пятом матче финала Кубка Гагарина между московским ЦСКА и омским «Авангардом».

«Сегодня подопечным Игоря Никитина как никогда важно перед возвращением серии в Балашиху взять третью победу. Будут приложены все усилия. Да, по сути, они спаслись в самом конце встречи в Балашихе, а по итогу все равно проиграли достаточно быстро. Мне кажется, их засудили в предыдущем матче в Балашихе. Пора исправлять ситуацию», - приводит слова Кожевникова «РБ-Спорт».

Напомним, что нападающий армейцев Максим Шалунов пропустит встречу из-за дисквалификации за силовой прием против Андрея Стася в предыдущем матче между командами.

Пятая игра финала Кубка Гагарина состоится сегодня, 26 апреля в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Счет в серии: 2-2.